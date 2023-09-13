Şimdi de karbon vergisi geliyor.Müteahhitlere yedire yedire yakında nefesimize de vergi gelecek

Vatandaş ÖTV, KDV, MTV ile boğuşurken şimdi de Karbon Vergisi geliyor. Gazeteci Turhan Bozkurt açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Şimdi de karbon vergisi geliyor.Müteahhitlere yedire yedire yakında nefesimize de vergi gelecek

Editör: Ersoy Özdem

Seçimden sonra zamlar, vergiler derken vatandaş adeta yaşamak için boğuşuyor. KDV, ÖTV, MTV derken bir yeni vergi daha geliyor.

İktidarın KAV kısaltmalı yeni bir vergi için kolları sıvadığı ileri sürüldü.

Gazeteci Turhan Bozkurt Karbon Vergisi’nin geleceğini öne sürdü. Bozkurt, hatta Maliye'de daire başkanlığının hazır olduğunu da belirtti.

Bozkurt şunları söyledi:

ÖTV, MTV ve KDV derken, Karbon Vergisi (KAV) geliyor.

Maliye’de daire başkanlığı bile hazır.

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VERGİLER GELİYOR DA GELİYOR

Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte araç sahiplerinden alınan zorunlu Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin bir kereliğine 2 kez tahsil edilmesi kararı alınmıştı.

Araç sahiplerini isyan ettiren bu düzenleme her ne kadar tepkilere yol açsa da yürürlüğe girmiş ve araç sahipleri çifte MTV ödemek durumunda kalmıştı.

Öte yandan Erdoğan, boş ev sahiplerinden daha fazla vergi alınabileceğini ifade etmişti.

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AB ŞART KOŞTU

2050 yılına kadar karbon nötr bir kıta olmayı hedefleyen Avrupa Birliği (AB), bu hedef doğrultusunda karbon vergisi ve Emisyon Ticaret Sistemini (ETS) devreye aldı.

AB, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren, 6 sektörde birlik içine ithal edilecek tüm ürünlerin karbon ayak izinin ölçülmesi ve çevreye salınan her bir ton başına karbon vergisi alınmasını şart koşuyor.

Ancak karbon vergisi ve ETS şirketlere ciddi maliyetler yükleyebileceğinden, şirketlerin üretimlerini kıta dışına taşıyıp “karbon kaçağına” neden olabilmeleri riski gündeme geliyor.

Afrika Birliği öncülüğünde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Afrika İklim Zirvesi'nde de karbon vergisi çağrısı yapıldı.

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