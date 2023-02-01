Afrika Uluslar Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi düzenlenen ve katılımcı takımların, kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvada, yarı final maçları tamamlandı.

İlk yarı final maçında, ev sahibi Cezayir, Ayoub Abdellaoui, Aimen Mahious (2), Boureima Katakore (kendi kalesine) ve Soufiane Bayazid'in golleriyle Nijer'i 5-0 mağlup etti.

Pape Amadou Diallo'nun ağları sarsmasıyla Madagaskar'ı 1-0'la geçen Senegal ise finalde Cezayir'in rakibi oldu.

Cezayir ile Senegal arasındaki final maçı, 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak.