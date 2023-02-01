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Afrika Uluslar Şampiyonası'nda finalistler belli oldu

Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Şampiyonası'nda (CHAN) finalistler belirlendi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 06:33
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Afrika'da Cezayir-Senegal finali

Afrika Uluslar Şampiyonası'nda finalistler belli oldu
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından 7'ncisi düzenlenen ve katılımcı takımların, kendi liglerinde yer alan oyuncularını kadroya yazabildiği turnuvada, yarı final maçları tamamlandı.

İlk yarı final maçında, ev sahibi Cezayir, Ayoub Abdellaoui, Aimen Mahious (2), Boureima Katakore (kendi kalesine) ve Soufiane Bayazid'in golleriyle Nijer'i 5-0 mağlup etti.

Pape Amadou Diallo'nun ağları sarsmasıyla Madagaskar'ı 1-0'la geçen Senegal ise finalde Cezayir'in rakibi oldu.

Cezayir ile Senegal arasındaki final maçı, 4 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

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