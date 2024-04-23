Afrika'dan taşınan çöl tozu Atina'da etkili oluyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Afrika'dan taşınan çöl tozu etkisini göstermeye başladı. Afrika üzerinden gelen bu çöl tozu, başkent Atina'nın gökyüzünü kapladı.

Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği tarafından yapılan açıklamada, atmosferdeki çöl tozu parçacıklarının solunum yolu rahatsızlığı olanlar için tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu. Ayrıca, solunum sorunu ve kalp rahatsızlığı olanların dışarıda bulunmamaları, pencereleri kapalı tutmaları, açık havada maske kullanmaları ve kronik rahatsızlığı olanların doktorlarıyla iletişimde olmaları gerektiği vurgulandı.

Şehir merkezi ve çevresindeki bölgede görüş mesafesinin azaldığı da bildirildi. Yunanistan Meteoroloji Dairesi, kuzey ve batı Yunanistan'da da çamurlu yağış beklentisi olduğunu duyurdu.