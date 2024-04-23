Dili boğazına kaçan müşterisinin önce hayatını kurtardı sonra tıraşını tamamladı

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir berber dükkanında meydana gelen olayda, tıraş olmak için gelen vatandaş, sakal tıraşı esnasında dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefes alamadığını gören berber Muhammet Bayraktar (50), elini hızlıca müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

Tehlikeyi atlatan müşterisine sakinleşmesi için su veren Bayraktar, müşterinin iyi olduğunu söylemesi üzerine tıraşa kaldığı yerden devam etti. Yaşanan anları anlatan Bayraktar, “Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı” diye konuştu.