Dili boğazına kaçan müşterisinin önce hayatını kurtardı sonra tıraşını tamamladı

Kaynak: İHA
Dili boğazına kaçan müşterisinin önce hayatını kurtardı sonra tıraşını tamamladı
Bursa'da tıraş olurken dili boğazına kaçan kişiyi, berberinin cesur hareketi kurtardı. Müşterisinin nefesinin kesildiğini fark eden berber, paniklemeden gerekli müdahaleyi yaptı. O anlar ise berberin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde bir berber dükkanında meydana gelen olayda, tıraş olmak için gelen vatandaş, sakal tıraşı esnasında dilinin boğazına kaçması sonucu nefes alamamaya başladı. Müşterisinin nefes alamadığını gören berber Muhammet Bayraktar (50), elini hızlıca müşterisinin ağzına sokarak dilini çıkardı.

aw188642-02.jpg

Tehlikeyi atlatan müşterisine sakinleşmesi için su veren Bayraktar, müşterinin iyi olduğunu söylemesi üzerine tıraşa kaldığı yerden devam etti. Yaşanan anları anlatan Bayraktar, “Tıraş yapma aşamasına geldim. O arada müşterimin rengi morarmaya başladı. Sesi de çıkmayınca hemen ağzını açmaya çalıştım. Parmağımı dişlerinin arasından ağzına soktum. Dili geriye doğru kabarmıştı. Bu yüzden de nefes alamıyordu. Dilini çekince nefes almaya başladı ve ben de rahatladım. Daha sonra da tedaviyi kabul etmeyince ben de tıraşıma kaldığım yerden devam ettim. Ben de 4 yıl önce halı sahada çarpışıp yere düşmüştüm. O an aklıma geldi, benim de dilim boğazıma kaçmıştı” diye konuştu.

screenshot-145.jpg

aw188642-03.jpg

Son Haberler
TCG Nusret Müze Gemisi’ne ziyaretçi akını Gündem
TCG Nusret Müze Gemisi’ne ziyaretçi akını
Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki Spor
Ahmet Çakar 'Ümit Özat ölecek' dedi anında cevap geldi. Öyle bir şey söyledi ki
Samsun'da litrelerce etil alkol ele geçirildi Yerel Haberler
Samsun'da litrelerce etil alkol ele geçirildi
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar Spor
Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim'i üzecek karar
Su damlalarıyla şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuk yürekleri dağladı Gündem
Su damlalarıyla şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuk yürekleri dağladı
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı Gündem
İsmailağa cemaatinde liderlik kavgası. Cübbeli Ahmet tanımadığını açıkladı
Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı Spor
Erden Timur Fenerbahçe maçını kameralar önünde izledi. Biter bitmez bombayı patlattı