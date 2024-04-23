Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasında zurnacı bayıldı

Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta 23 Nisan kutlamasında zurnacı bayıldı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yurdun her köşesinde sürerken, Kahramanmaraş’ta bir okulda folklor gösterisi sırasında, genç zurnacı birden yere yığılarak baygınlık geçirdi.

Kahramanmaraş'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında folklor oyunları için sahne alan 20 yaşındaki zurnacı Kazım Akan'ın, ani bir rahatsızlık geçirmesi büyük bir endişeye neden oldu.

Folklor gösterisi sırasında birdenbire baygınlık geçiren Akan'ın durumu, etkinlik alanındaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Akan'ı hastaneye götürmek üzere harekete geçti. Hastaneye ulaştırılan Akan'ın sağlık durumu, yapılan ilk müdahalenin ardından stabil hale getirildi.

6627b4cf61589144.webp23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bahaettin Karakoç İlkokulu bahçesindeki etkinlikte, öğrencilerin folklor gösterisi sırasında yaşanan bu olay, izleyiciler arasında endişeyle karşılandı.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kazım Akan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamalarda, durumunun iyi olduğu belirtildi.

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