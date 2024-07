Afşin Hatipoğlu: Saldırıya uğradıktan sonra Sinan Ateş beni aradı

Avukat Afşin Hatipoğlu, Sinan Ateş ile yaşadığı bir olayı ilk kez anlattı.

2021'de uğradığı saldırıdan kısa bir süre sonra Sinan Ateş'in kendisini aradığını belirten Hatipoğlu, TELE1’de Asıl Mesele programında, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bugüne kadar pek çok şeyi anlattığını ifade eden Hatipoğlu, hâlâ anlatılmayan çok şey olduğunu belirterek: "Rahmetli Sinan Ateş'i çok eskiden tanıyordum. Ankara'da yaşadığım dönemde sık sık görüşürdük. O dönemde TÜRKAV Ankara Şube Başkanıydım ve Sinan Ateş de İsmet Büyükataman’ın danışmanıydı. Yıllar geçti, kendisi ocak genel başkanı oldu, ancak siyaseten farklı yerlere evrildik. 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekledim ve bu destekle ilgili bir tweet attım. Bu tweet sonrası Sinan Ateş'in yönlendirmesiyle biri beni arayarak tweetimi silmemi, aksi takdirde gereğini yapacaklarını söyledi. Sonrasında 2021'de bana saldırı oldu. Saldırıdan hemen sonra Sinan Ateş arayıp geçmiş olsun dedi. Ona, 'Beni tehdit eden sensin, şimdi geçmiş olsun diyorsun,' dedim" diye konuştu.

"HER ŞEY AÇILIYOR İYİCE AÇILSIN"

Hatipoğlu, şöyle devam etti: "Adamların radarına soktun bizi 2020’de, başımıza bu geldi. Şimdi gelmişsin bana geçmiş olsun diyorsun’ dedim. ‘Ya işte öyle değil’ falan filan… Sonra aramızda başka konuşmalar geçti. Ben de, ‘Esas sen kendine dikkat et. Biz işte 4-5 yumruk, birkaç tekme ile kurtardık sen kendine dikkat et’ dedim. O olaydan bir buçuk yıl sonra da bu hadise meydana geldi. Ayşe Hanım’ın söylediği saldırıların ve tehditlerin bir tanesi bizzat bana Sinan Ateş tarafından zaten yaptırıldı. Ben size daha farklı bir yorum söyleyeyim, artık madem her şey konuşuluyor, her şey açılıyor, iyice açılsın. Eğer 30 Aralık 2022 tarihinde Sinan Ateş değil de ben öldürülseydim Sinan Ateş benim için başsağlığı mesajı bile yayınlamazdı.”

Hatipoğlu, Sinan Ateş'e, "Biz birkaç yumruk ve tekme ile kurtulduk, sen kendine dikkat et" dediğini ve bir buçuk yıl sonra Ateş'in hayatını kaybettiğini söyledi.

Hatipoğlu, "Eğer 30 Aralık 2022'de Sinan Ateş yerine ben öldürülseydim, Sinan Ateş benim için başsağlığı mesajı bile yayınlamazdı" diyerek sözlerini tamamladı.