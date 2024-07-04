Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı bana her şey açığa çıkacak dedi. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşmasının 4'üncü celsesi devam ediyor.

Ankara Sincan Adliyesi’nde görülen duruşmada konuşan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

2 İSMİ İŞARET ETTİ

Sinan Ateş suikastinde MHP’li Ulvi Yönter ve Semih yalçın’ı azmettirici olarak gösteren Ateş, “Son sözlerimi söyleyeceğim bunlar yapacaklarından geri kalamayacaklar bildiklerim benimle birlikte mezara gitmesin. Sinan tehditler başladığında bana ‘İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın beni öldürmek için talimat verdi” dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA DA İFADE ETTİM"

Şubat 2022’den beri eşinin kendisine defalarca tehdit edildiğini söyleyediğini aktaran Ayşe Ateş, “Bu süreçte, Sinan görevi bıraktıktan sonra önce bot hesaplardan tehditler ve hakaretler iletildiğini Orhun Haber sitesindeki ‘Bir ihanet ateşi’ haberiyle Ateş’e ‘FETÖ’cü suçlamasının yöneltildiğini söyledi.

"KARANLIK GÜÇLER VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yaptığı görüşmeye ilişkin detayları da ilk kez paylaşan Ateş, “Ben bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na da ifade ettim. Lütfen araştırın. Sinan hırsızmış, milyon dolarlık saatleri varmış, o saatlerle ev alınırmış. Cumhurbaşkanı bana sen merak etme her şey açığa çıkacak dedi. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var” ifadelerini kullandı.