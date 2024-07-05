Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı

Sinan Ateş cinayeti davası bugün yapılan duruşma ile devam ediyor. Duruşma, tanıkların ifadeleri ile devam ediyor.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre, tanık Ahmet Keçik ifadesinde tetikçinin doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldığını söyledi. Kekeç, mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:

“Ben ofise gittiğimde Sinan Ateş abdest aylıyordu. Cuma namazına gittik. Cuma namazında Selman Bozkurt ve rahmetli vardı. Daha sonra ofisin yakındaki camiye gittik. Yaya olarak gidip döndük. Mahallede bir restoran vardı orada şahıs aracın arkasındaydı ve aniden karşımıza çıktı. Aniden ateş etmeye başladı rahmetliye. Çok seri bir şekilde en az 9-10 kere ateş etti. Doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldı. İlk gövdeye ateş açıldı ve namaz kılarken secdeye kapanır gibi yere kapandı. Ateş ettikten sonra bir araç vardı onun sağ tarafına yöneldim. Onun arkasına geçtikten sonra silah sesleri devam ediyordu.”

‘RAHMETLİNİN SİLAHINI ALIP HEDEF ALMADAN ATEŞ ETTİM’

Silah sesleri esnasında kaçtığını ve Selman Bozkurt’u görmediğini belirten Keçik, “Aracın arkasına saklandıktan şahıs sürekli rahmetliye ateş ediyordu. Yerde yatarken belindeki silahı gördüm, onu aldım. Rahmetlinin silah sahibi olduğunu biliyordum ama o gün yanında olup olmadığını bilmiyordum. Rahmetlinin belindeki silahı gördüm ve kendimi savunma ihtiyacı duydum. Ateş eden şahsı hedef almadan ateş ettim. Kaçtığını gördükten sonra rahmetliyi kontrol ettim, tepki vermiyordu. Daha sonra Selman’a baktım o da yaralıydı. Hem benim hem onun elinde silah vardı. Orada insanlar bize yardım etmek için geliyordu. Rahmetli çok kan kaybediyordu. Daha sonra polisi aradım. Yaralarını bastırarak tampon yaptım ve ambulansın gelmesini bekledim” dedi.

Tetikçi Eray Özyağcı, mahkemedeki ifadesinde bacaklarını hedef aldığını iddia etmişti.