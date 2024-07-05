Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı

Düzenleme: Kaynak: Artı Gerçek
Sinan Ateş cinayetinin tanığı: İlk gövdeye ateş açıldı

Sinan Ateş cinayetinin tanığı Ahmet Keçik, tetikçinin ilk Ateş’in gövdesine ateş açtığını söyledi. Cinayetin tetikçisi daha önce verdiği ifadede Ateş’in bacaklarını hedef aldığını iddia etmişti.

Sinan Ateş cinayeti davası bugün yapılan duruşma ile devam ediyor. Duruşma, tanıkların ifadeleri ile devam ediyor.

Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’ın haberine göre, tanık Ahmet Keçik ifadesinde tetikçinin doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldığını söyledi. Kekeç, mahkemede verdiği ifadede şunları söyledi:

“Ben ofise gittiğimde Sinan Ateş abdest aylıyordu. Cuma namazına gittik. Cuma namazında Selman Bozkurt ve rahmetli vardı. Daha sonra ofisin yakındaki camiye gittik. Yaya olarak gidip döndük. Mahallede bir restoran vardı orada şahıs aracın arkasındaydı ve aniden karşımıza çıktı. Aniden ateş etmeye başladı rahmetliye. Çok seri bir şekilde en az 9-10 kere ateş etti. Doğrudan Sinan Ateş’i hedef aldı. İlk gövdeye ateş açıldı ve namaz kılarken secdeye kapanır gibi yere kapandı. Ateş ettikten sonra bir araç vardı onun sağ tarafına yöneldim. Onun arkasına geçtikten sonra silah sesleri devam ediyordu.”

‘RAHMETLİNİN SİLAHINI ALIP HEDEF ALMADAN ATEŞ ETTİM’

Silah sesleri esnasında kaçtığını ve Selman Bozkurt’u görmediğini belirten Keçik, “Aracın arkasına saklandıktan şahıs sürekli rahmetliye ateş ediyordu. Yerde yatarken belindeki silahı gördüm, onu aldım. Rahmetlinin silah sahibi olduğunu biliyordum ama o gün yanında olup olmadığını bilmiyordum. Rahmetlinin belindeki silahı gördüm ve kendimi savunma ihtiyacı duydum. Ateş eden şahsı hedef almadan ateş ettim. Kaçtığını gördükten sonra rahmetliyi kontrol ettim, tepki vermiyordu. Daha sonra Selman’a baktım o da yaralıydı. Hem benim hem onun elinde silah vardı. Orada insanlar bize yardım etmek için geliyordu. Rahmetli çok kan kaybediyordu. Daha sonra polisi aradım. Yaralarını bastırarak tampon yaptım ve ambulansın gelmesini bekledim” dedi.

Tetikçi Eray Özyağcı, mahkemedeki ifadesinde bacaklarını hedef aldığını iddia etmişti.

İlgili Haberler
Sinan Ateş cinayetinde gerçekleri araştıran milliyetçi savcıya FETÖ iftirası. Suç duyurusunda bulunuldu
Afşin Hatipoğlu: Saldırıya uğradıktan sonra Sinan Ateş beni aradı
Sinan Ateş kimlerin isimlerini verdi? Annesi açıkladı
Doğukan Çep’ten Sinan Ateş’in ablasına mahkeme salonunda tehdit
Sinan Ateş öldürülmesi davasında tetikçinin avukatı pes dedirtecek savunma yaptı. Görüntülere rağmen Ateş’in arkadaşlarını suçladı
Son Haberler
UEFA'nın Merih Demiral kararı belli oldu. TFF'den flaş hamle Spor
UEFA'nın Merih Demiral kararı belli oldu. TFF'den flaş hamle
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı Ekonomi
Son ankette birinci parti değişti. Ne AKP ne de CHP birinci çıktı
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar Gündem
Kayaları açtılar kuzuyu kurtardılar
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki Spor
Helal olsun sana Arda Güler. Öyle bir şey yaptı ki
Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi Ekonomi
Çin arabaları için önemli karar. Erdoğan 7 haziranda aldığı kararı 4 temmuzda değiştirdi
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar Ekonomi
Alkole büyük zam. İşte yeni fiyatlar