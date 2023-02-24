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Öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti

Afyonkarahisar’da kaybolan 64 yaşındaki 7 çocuk babasının, birlikte çalıştığı iş arkadaşı tarafından öldürülüp bir araziye gömüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı ifadesinde, öldürdüğü şahsın cep telefonunu üzerinden alıp eşine hediye ettiğini itiraf etti.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 16:28
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Afyon'da öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti

Öldürdüğü kişinin telefonunu eşine hediye etti
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İHA

Olay, geçtiğimiz 31 Ocak ta Antalya’nın Serik ilçesinde meydana geldi.

Çalışmak için Afyonkarahisar’dan Antalya’ya giden 64 yaşındaki Şükrü Güvenilir’den bir süre sonra ailesi haber alamadı. Aile üyeleri polise başvurarak yardım istedi ve sosyal medyadan Güvenilir’i aramaya başladı. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Güvenilir’in en son aracı ile Serik ilçesine giriş yaptığı ancak sonrasında çıkış yapmadığı tespit edildi.

KAFASINA SOPAYLA VURUP ÖLDÜRDÜKTEN SONRA GÖMDÜ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şahsın en son görüştüğü kişilerden olan çalışma arkadaşı 34 yaşındaki Bekir D.’yi gözaltına aldı. Bekir D., sorgusunda Güvenilir ile 14 Şubat gecesi buluştuklarını ve birlikte alkol aldıklarını söyledi. Sonrasında aralarında tartışma çıktığını ve kendisine küfrettiği için yerden bulduğu sopa ile Güvenilir’in kafasına vurarak öldürdüğünü ardından, Isparta’da bir araziye gömdüğünü itiraf etti.

GÜVENİLİR'İN CANSIZ BEDENİ GÖSTERİLEN YERDE BULUNDU

Bekir D.’nin, Güvenilir’i öldürdükten sonra ise şahsın cep telefonunu alarak eşine hediye ettiğini de ifadesinde dile getirdi. Bekir D.’nin ifadesi sonrası Isparta'nın Sütçüler ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan aramada, Güvenilir'in cesedi boş arazide bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

64 yaşında cinayete kurban giden Güvenilir’in, 7 çocuğunun olduğu ve uzun yıllardır kamyon şoförlüğü yaptığı kaydedildi.

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