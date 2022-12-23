Afyonkarahisar Başmakçı SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sayfasında yayımlanan bilgilere göre, Afyonkarahisar Başmakçı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Büro görevlisi (SYDV),bünyesinde büro görevlisi olmak üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Aralık 2022 olarak duyuruldu.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Diploma veya mezuniyet belgesi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-2021-2022 KPSS sınav sonuç belgesi,
4- Adli Sicil Kayıt Belgesi,
5- Aldığı sertifikalar (varsa), iş deneyim belgesi fotokopileri ve özgeçmişi,
6- İş deneyimini gösterir belge,
7-Bilgisayar bilgisi iyi olduğuna dair belge transkrip
8-Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge,
9- ilan tarihi itibariyle son 6 aydır Başmakçı ilçe sınırları içersinde ikamet ettiğini gösteren resmi belge (belge ibraz etmeyenlerin başvuruları dikkate alınmayacaktır).
10-Sağlık Kurul Raporu(sadece kazanan adaylardan istenecektir).
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