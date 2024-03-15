Seçmenlerin tercihleri, Afyonkarahisar'ın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Afyonkarahisar İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
BAŞMAKÇI
ÇOBANLAR
EVCİLER
KIZILÖREN
ŞUHUT
BAYAT
DAZKIRI
HOCALAR
SANDIKLI
BOLVADİN
DİNAR
İHSANİYE
SİNANPAŞA
ÇAY
EMİRDAĞ
İSCEHİSAR
SULTANDAĞI
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.