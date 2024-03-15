Afyonkarahisar İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Afyonkarahisar İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Afyonkarahisar'daki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Afyonkarahisar'ın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Afyonkarahisar İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

BAŞMAKÇI

ÇOBANLAR

EVCİLER

KIZILÖREN

ŞUHUT

BAYAT

DAZKIRI

HOCALAR

SANDIKLI

BOLVADİN

DİNAR

İHSANİYE

SİNANPAŞA

ÇAY

EMİRDAĞ

İSCEHİSAR

SULTANDAĞI

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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