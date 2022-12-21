Afyonkarahisar'da kamyonet otomobille çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

50 yaşındaki H.F. idaresindeki kamyonet, Kızılören köyü yakınlarında, 27 yaşındaki Aykut Dündar'ın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Dündar yaşamını yitirdi, araçta bulunan 27 yaşındaki Hasan Gülcan, M.A, A.G, A.A, H.A. ile kamyonet sürücüsü H.F. yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hasan Gülcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kamyonet sürücüsü H.F'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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