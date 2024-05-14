Aziz Yıldırım'ın seçim planını açıkladı

Başkan Ali Koç büyük bir üstünlükle Aziz Yıldırım’ı mağlup ederek Fenerbahçe Başkanlığı koltuğuna iddialı açıklamalarla oturmuştu. Ali Koç döneminde sarı lacivertli takım pek çok branştaki sayısız başarısına devam etti ancak futbolda bir türlü yıllardır beklenen başarı bir türlü elde edilemedi.

Seçim zamanlarında da sonrasında da Aziz Yıldırım, pek çok kez, ‘Bir spor kulübü yönetmenin, holding ya da iş yürütmek gibi olmadığının’ altını çiziyor. Dönem dönem de açıklamalarda bulunuyordu. Peki Aziz Yıldırım neden, belki de hiç kimse beklemezken adaylık açıklamasında bulundu? Çünkü Yıldırım ve kurmayları da, Fenerbahçe camiasının taraftarları da artık sportif başarının gelmeyeceğinden tamamen emin oldu.

YILDIRIM VE KURMAYLARI ZATEN HEP HAZIRDI

Burada kritik bir ‘tazelenme’ süreci devreye giriyor. Ya yıllardır elde ettiği deneyimler doğrultusunda yeniden başkan seçilecek olan Ali Koç artık sportif başarıya ulaşacağına herkesi ikna edecek. Ya da taraftarlar ve camia kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın yanında yer alarak yeni bir sayfa açacak. Koç’un yönetimi döneminde futbolda bir türlü elde edilemeyen başarılardan emin olan Yıldırım ile ekibi hızlıca organize oldu. Ancak bu organizasyon zaten uzun süredir hazırda bekleyen bir sürecin son noktasıdır.

İŞTE O KRİTİK İSİM…

Geçmişte Başkan Aziz Yıldırım ile yaşadıkları ortada olan Sadettin Saran ise, bana göre bu seçimin net bir şekilde joker ismidir. Başkan Ali Koç’tan sonra ‘görevi devralma’ potansiyeline çok yaklaşan Saran, Ali Koç ile ekibinin, “Başarıyı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz” bakış açısı sonrası desteğini Koç’tan yana kullanarak adaylıktan çekildi. Oy potansiyeli olarak Ali Koç’un potansiyel gidişi sonrası; Fenerbahçeli taraftarların kendisi hakkında ağırlıklı olarak pozitif düşündüğü Saran’dan kalan oylar, Haziran’da yüksek ihtimalle Ali Koç’ta birleşecektir.

‘KARARSIZLAR’ DA BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Son oynanan Kayserispor karşılaşmasında da tribünlerin bir kısmı, “Yönetim istifa” sloganlarıyla maçın son 20-25 dakikalık dönemine damga vurdu. Şu anda mevcut taraftarlar arasında başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim kadrosunu seçebilecek pek çok isim olduğu da su götürmez bir gerçek… Ancak burada Saran’ın potansiyel adaylığı öncesi beliren kitlenin ‘kararsız’ yönünde görülecek değişkenlik, ana seçimde kritik bir fark oluşturabilir. Aziz Yıldırım ile Saran’ın geçmişte yaşadıklarına bakılacak olursa da; çok büyük bir ‘oy kayması’ beklemiyorum.

BAŞARISIZLIK DEĞİL YANLIŞ STRATEJİLER YORDU

Hangi Fenerbahçe kongre üyesi dostum ya da taraftarlara yakın, liderlik eden kişiyle konuşsam tek bir geri dönüş alıyorum; “Bizi Ali Koç döneminde başarısızlık değil, daha çok yanlış stratejiler yordu…”

Özellikle bu sezon her şey yolunda giderken; taraftarların -haklı sebeplerle- stadyumda toplandığı genel kurulun temasının ‘ligden çekilme’ üzerine kurgulu olarak yansıtılması, ancak taraftara söz hakkı verilmeden, stada bu psikolojide gelen pek çok kişiye ligden çekilmenin mümkün olmayacağının söylenmesi, büyük güvensizlik ve hayal kırıklığı yaratmış durumda…

YILDIRIM, “SAVAŞMAK YOK” DESE DE…

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, her ne kadar, “İçeride savaşa yer yok. Bizim kavgamız Fenerbahçe düşmanlarıyla” minvalinde açıklamalarda bulunsa da; geçmişte Ali Koç’a kaybettiği dönemde, “Seni bir gün bu taraftarla göndereceğim” sözleri hâlen kulaklarımızda…

O nedenle iki başkan adayı şimdiden perde arkasında kıyasıya bir mücadeleye girişmiş durumda… Üstelik seçime de çok uzun bir süre olmaması sebebiyle; arka planda dönen temasların iyice sıklaştığını söylemekte fayda var. Herkes kendi cephesini güçlendirmek için elinden geleni yapıyor.