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Talaş yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da talaş yüklü bir kamyon, sürücünün kontrolden çıkması sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tonlarca talaş ise yere saçıldı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:28
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Afyonkarahisar’da talaş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Talaş yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen talaş yüklü kamyonun şoförü yaralanırken, tonlarca talaş ise araziye saçıldı.

Olay, Sandıklı ilçesi Karadirek köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bilal T., yönetimindeki 07 R 2888 plakalı kamyon sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Bilal T., bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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