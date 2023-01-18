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Toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’da toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 09:20
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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 2 yaralı

Toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Afyonkarahisar’da toprak yüklü tır ile kereste yüklü kamyonetin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez kavşağından meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar İ., idaresindeki 07 AC 985 plakalı toprak yüklü tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mikail C.’nin kullandığı kereste yüklü 09 TP 468 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan kamyonet yol ortasında devrilirken, kasasındaki keresteler ise yola dağıldı. Tırın dorsesindeki toprağın bir kısmı da yola saçılırken, kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazada yola saçılan toprak ve kereste yüzünden ortalık savaş alanına dönerken, kaza dolayısıyla karayolunun bir yönünde trafik aksamalı olarak ilerledi. Kereste ve toprağa iş makineleri ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA)

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