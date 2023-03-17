5 farklı kazada 5 kişi yaralandı

İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.P, yönetimindeki 10 AD 070 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında bariyere çarparak şarampole devrildi.

Olayda, T.T. ile S.K.K. yaralandı. Eski Şuhut Kavşağı ile Değimenayvalı beldesi ve Çay ilçesindeki trafik kazalarında ise isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan 5 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.