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5 farklı kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 12:27
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Afyonkarahisar’da trafik kazası: 5 yaralı

5 farklı kazada 5 kişi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Afyonkarahisar’da meydana gelen 5 farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.P, yönetimindeki 10 AD 070 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında bariyere çarparak şarampole devrildi. 

Olayda, T.T. ile S.K.K. yaralandı. Eski Şuhut Kavşağı ile Değimenayvalı beldesi ve Çay ilçesindeki trafik kazalarında ise isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan 5 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

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