'Ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun' diyerek oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttular

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafa Paşa Mahallesi, Şehit Yılmaz Argon Caddesi üzerindeki bir oto galeride meydana gelen olayda, Başlarına motosiklet kaskı takan iki kişi, cadde üzerinde bulunan oto galerinin önüne geldi. Önce cep telefonuyla video çekimi yapan şüpheliler daha sonra Muhammet Aka'ya ait olduğu belirtilen oto galeriye kurşun yağdırdı.

"K.A. AĞABEYİME SELAM OLSUN, KILICI KESKİN OLSUN"

Olay sonrasında çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen saldırganların "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" dedikten sonra galeriyi kurşunladığı ortaya çıktı. Camları kırılan oto galerisinde hasar oluştuğu görüldü.

ECE RONAY, 1 GÜN ÖNCE KURŞUNLANAN GALERİDEN BAHSETMİŞ



Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, olaydan 1 gün önce paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşinin araçlarının sergilendiğini iddia etti. Ece Ronay'ın paylaştığı videoda eski eşinden bahsederek, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor. Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" dediği görüldü.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, galerinin önüne motosikletle gelen 2 kişinin, kasklarını çıkarmadan cadde ortasında video çektiği ve sonrasında galeriyi kurşunlayarak kaçtıkları görüldü.

"ECE RONAY'IN İDDİA ETTİĞİ ARAÇLAR BİZİM GALERİMİZDE DEĞİL”

Galeri sahibi Muhammet Aka ise yaptığı açıklamada, "Ece Ronay'ın iddia ettiği araçlar bizim galerimizde değil. Biz bu olayla ilgili gereken yerlere şikayetçi olduk. Devletimize güvenimiz sonsuz, gereğinin yapılacağından şüphemiz yok" dedi.