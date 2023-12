Fenomen Nevra Bilem’in 3 yılda sadece 20 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem ve eşi Murat Bilem, lüks yaşantılarıyla sürekli gündem oluyor. Altın kemerleri, bilezikleri, kolyeleriyle dikkat çeken Nevra Bilem'in eşi Murat Bilem'in 3 yılda sadece 20 bin TL vergi ödediği ortaya çıktı.

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Nevra Bilem oldu.

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya ünlüsü Nevra Bilem hakkında açıklamalarda bulundu.

KUYUMCU DÜKKANI AYAĞINA GELDİ

Nevra Bilem ve kocası Murat Bilem de Dilan Polat ve Engin Polat gibi lüks hayatlarıyla dikkat çekiyor.

Murat Bilem, eşi Nevra Bilem için sürekli pahalı hediyeler alıyor ve lüks mekanlarda büyük organizasyonlar düzenliyor.

Nevra Bilem'in 'Canım altın çekti' sözü üzerine Murat Bilem, fırından ekmek almaya giderken bir de kuyumcuya uğrayıp külçe altın satın alabiliyor.

Murat Bilem, Nevra Bilem için düzenlediği bir sürprizde ise kuyumcuyu eşinin ayağına getiriyor. Nevra Bilem ise eşine büyük bir markadan pahalı bir saat hediye ediyor.

KOMİK VERGİ RAKAMI: 3 YILDA 20 BİN TL

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından çiftle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağırel, Murat Bilem'in BURTİD Dernek Başkan Yardımcısı ve Trias Turizm’in sahibi olduğunu belirtti.

Ağırel, Murat Bilem'in araç kiralama ve tur şirketi için 3 yılda sadece 20.257 TL vergi ödediğini açıkladı.

Ağırel, şöyle yazdı:

"Nevra Hanım ne kadar beyanda bulundu bilmiyorum. Ulaşmaya çalıştım başaramadım ancak araştırıyorum. Ev hanımı olan Nevra hanımın eşinin iş yerini inceledim. Murat Beyin işler kötü galiba.

2020 yılında 2019 TL Matrah beyan etmiş 444 TL vergi ödenmiş

2021 yılında 30892 TL Matrah beyan etmiş 7723 TL vergi ödenmiş

2022 yılında 52569 TL Matrah beyan etmiş 12090 TL vergi ödenmiş

Yani toplamda 3 yılda 20.257 TL. (Yirmibin İkiyüz Elliyedi Türk Lirası) vergi ödenmiş."

30 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Nevra Bilem’in dolandırıcılık yaptığına dair daha önce 30 ayrı şikayetin olduğu iddia edilmişti. Dolandırıcılık iddiaları hararetini korurken, fenomenin bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

Nevra Bilem'in ses kaydı şöyle: "Ben suçluyu haklıyı ayıramıyorum, ayıramadığım için de bir ödeme yapmıyorum. Ben parasında değilim ben de dolandırıldım yani. Ben şu an kimseye güvenemiyorum. Allah nasip ederse sen duanı et, Ramazan’da bolca duanı et, o para seni bulur."