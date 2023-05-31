Ece Ronay'ın bir yıllık evliliği tek celsede bitti. Mehmet Ali Erbil ile gündeme gelmişti

Şarkıcı Ece Ronay, geçen yıl nikah masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir ile anlaşmalı olarak boşandı.

Ece Ronay'ın bir yıllık evliliği tek celsede bitti. Mehmet Ali Erbil ile gündeme gelmişti

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, geçen yıl ocak ayında 2,5 aylık hamileyken nişanlısı Mehmet Bilir’le nikah masasına oturdu.

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Temmuz ayında bebekleri Miran’a kavuşan çift, geçen sürede boşanmaya karar verdi. Gebze 1’inci Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya ayrı ayrı araçlarla gelen çift, yaklaşık 20 dakika süren duruşmayla anlaşmalı olarak boşandı.

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Duruşma çıkışında adliye koridorunda boşandığı Mehmet Bilir ile tokalaşan Ronay daha sonra avukatı Oğuzhan Yeni ile birlikte adliyeden ayrıldı.

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Adliye binası önünde açıklama yapan Ece Ronay, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok, anlaşmalı olarak boşandık. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bir çocuğumuz var biliyorsunuz, çocuğumuz için en iyisi oldu diye düşünüyorum” dedi.

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Ece Ronay ve Mehmet Bilir’in birbirlerinden nafaka veya mal paylaşımında herhangi bir talepleri bulunmadığı ve çocukları Miran’ın velayetinin annesi Ece Ronay’da kalacağı öğrenildi. (DHA)

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