Dilan Polat'a özendi güzellik merkezi açtı. Ece Ronay aylık kazancını açıkladı

Fenomen Ece Ronay, Dilan Polat'a özenerek güzellik merkezi açtığını söyledi. Ronay bu iş için 6 milyon TL yatırdığını belirterek aylık kazancını da açıkladı.

Dilan Polat'a özendi güzellik merkezi açtı. Ece Ronay aylık kazancını açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajlarını ifşa ederek dikkat çeken Ece Ronay güzellik merkezine dair 2. Sayfa'ya samimi açıklamalarda bulundu. Kendi güzellik merkezini Dilan Polat'ın hayatını görünce özenerek açmaya karar verdiğini söyleyen Ronay aylık kazancını da açıkladı.

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DİLAN POLAT'A ÖZENMİŞ

Ece Ronay "Devasa paralar kazanmıyorum. Şirketi açalı bir sene old, kuruluş borçlarımı ödüyorum. Evim ve arabam vardı onları sattım kredi çektim. Borçlarıma çalışıyorum. 1 sene önce evim 3.5 milyon TL değerindeydi, arabam 1.5 milyon TL değerindeydi. Bankadan da o zaman 1 milyon kredi çektim. 6 milyonluk bir yatırım yaptım " dedi.

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Müge Dağıstanlı "Aylık ne kadar geçiyor eline?" deyince Ece Ronay "Yazın zarar oldu ama bu aralar para kazanıyoruz. Çok ciddi giderimiz var, Bağdat Caddesi'nde kiralar da yüksek. Bana aylık 100-200 bırakırsa seviniyorum. Arabam da yok" dedi.

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"DİLAN POLAT BANA ROL MODEL OLDU"

Ece Ronay konuşmasının devamında "Onun hayatı rol model olmuştu, Dilan Polat'ın hayatı. Ben de bu işe girdim. Cihazlarımı ondan aldım ama sonra firmamı değiştirdim o zaman 1.5 milyon ödemiştim ona bana indirimli vermişti" açıklamasında bulundu.

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Dilan Polat'tan isim hakkı almayı düşündüğünü ve fenomenin 15 milyon TL istediğini söyleyen Ece Ronay daha sonra bu karardan vazgeçtiğini açıkladı.


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