Ağaç Kavunu ne işe yarar

İşte, ağaç kavununun bilinmeyen yararları…

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Ağaç Kavunu ne işe yarar

Ağaç kavununun birçok hastalığa iyi geldiğinin biliniyor. Turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu, olgunlaştığında koparılmaya gerek kalmadan kendiliğinden dökülüyor.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Mahire Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şimdilik limon bahçelerinin kenarına dikilen ağaç kavununun üreticinin yeni alternatifi olmaya aday gösterildiğini belirtti. “Kabızlığı gideren, mide ve ciğerlerin hararetini kesen, mide ve kalbi kuvvetlendiren özellikleriyle öne çıkıyor ağaç kavunu.” diye konuştu.

Turunçgiller içinde en ağır ve soğuğa en dayanıklı bitki olarak bilinen ağaç kavunu, Mersin’in Silifke ilçesinde üreticinin yeni alternatifi olmaya aday gösteriliyor. Türkiye’nin en önemli narenciye merkezi olan ve toplam limon üretiminin yüzde 70’ini tek başına karşılayan Mersin’de, limon bahçelerinin kenarlarında yetiştirilmeye başlanan ağaç kavunu, tadı ve mis kokusunun yanı sıra ağırlığı ile de dikkati çekiyor.

Can, ağaç kavununun yavaş büyüyen bir ağaç olduğunu, 3 yaşına geldiğinde meyve vermeye başladığını, meyve ağırlığının 1-1,5 kilo ile 4,5 kilo arasında değiştiğini ifade ederek, şunları söyledi:

”Kabuğu kalın, sert ve kokulu olan ağaç kavunu Güney Avrupa ve Hindistan’da yoğun olarak üretilmekle birlikte Türkiye’de, Akdeniz, Ege ve Doğu Karadeniz’de yetişiyor.”

Can, ağaç kavununu narenciye üreticilerine alternatif ürün olarak önerdiklerini belirterek, ”Üretiminin yaygınlaması halinde iç ve dış pazarda kolaylıkla yer bulabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Ağaç kavununun birçok hastalığa iyi geldiğinin bilindiğini, kabızlığı gideren, mide ve ciğerlerin hararetini kesen, mide ve kalbi kuvvetlendiren özelliği ile ön plana çıktığını ifade eden Can, sözlerini şöyle sürdürdü:

”Ağaç kavunu yüksek vitamin değerinin yanı sıra yutmamak koşuluyla kabuğu çiğnendiğinde ağız kokusunu gideriyor, diş etlerini güçlendiriyor. Ağaç kavununu veya yaprağını koklamanın baş ağrısına da iyi geldiği belirtiliyor. Çevreye yaydığı mis kokusuyla da bilinen ağaç kavununu yöremizde birçok kadın evinde giyim eşyalarının arasına koyarak kokusundan faydalanıyor. Bazı kadınlar da kabuğunu kaynatıp buharından çıkan kokuyla evine bahar kokusu ve ferahlığı getiriyor.”

İHA


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