Ağız birliği etmek deyimi ne anlama geliyor?

Ağız birliği etmek deyimi ne anlama geliyor? Ağız birliği etmek deyimiyle anlatılmak istenen nedir?

Ağız birliği etmek deyimi ne anlama geliyor?

Ağız / söz birliği etmek deyiminin anlamı: Daha önce bir konuda anlaşarak aynı şeyi yapmak ya da söylemek.

Kişilerin herhangi bir konuda benzer şekilde konuşmaları ve pot kırmamaları için aralarında yaptıkları anlaşmadır. Aynı zamanda bu deyim, herkesin bir konu hakkında aynı şeyi söylemesi durumunda da kullanılmaktadır. Örneğin bir bireyi herkes başarılı görüyorsa, o kişinin başarısı konusunda ağız birliği edilmiştir.

Ağız birliği etmek deyiminin cümle içinde kullanımı

Ağız birliği etmeli, hep birlikte savunmalıyız kendimizi.

Ağız birliği edelim de bu konu hakkında bir şey sorarsa pot kırmayalım.

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