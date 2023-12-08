Ağız boğaz ve diş eti iltihaplarını iyileştiren mucize ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme devam ediyor.

Hatmi otu; Ağız, boğaz ve diş eti iltihaplarını iyileştirir.

DİŞ ETİ İLTAHLARI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan gingivitis, genellikle küçük boyutlu iltihaplar şeklinde gelişir.

HATMİ ÇİÇEĞİ HANGİ SIKLIKLA TÜKETİLMELİDİR?

Hatmi çiçeği, düzenli bir şekilde her gün tüketilirse 3 ya da 4 gün içinde etkisini gösterebilir. Her bitki türünde olduğu gibi uzun süreli tüketilmesi tavsiye edilmemektedir.

Gün içerisinde 1 ya da 2 defa hatmi çiçeği çayı içilebilir. Hatmi çiçeği, solunum yolları hastalıkları, sindirim sistemi problemleri ve bağışık sistemini güçlendirmeye kadar birçok alanda fayda sağlar.

HATMİ ÇİÇEĞİ ÇAYI DEMLENİR?

Dilerseniz içerisine bal ilave edebilirsiniz. Hatmi çiçeği çayını günde iki kez olacak şekilde tüketebilirsiniz. Kurutularak elde edilen hatmi çiçeği çayı, kaynamış suya atılır ve 5 dakika demlendikten sonra süzülüp içilebilir.