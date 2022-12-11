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Ağız kokusu hastalıkların habercisi

Ağız kokusu probleminin altında birçok nedenin yattığını vurgulayan Prof. Dr. Vedat Göral “Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit ve daha birçok hastalık ağız kokusu yapabilir” diye konuştu.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 08:53
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Ağız kokusu hastalıkların habercisi
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"Ağız kokusu kronik hale geldiğinde altında yatan neden tespit edilip tedaviye başlanmalıdır” diye konuşan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, srçok insanda görülen ağız kokusu hakkında açıklamalar yaptı. “Ağız kokusu çok sık görülür ve kişiyi rahatsız eder. Ağız kokusu kronik olabilir. Ağız kokusu olan bir kişi öncelikle, ağız ve diş hastalıkları ile kulak burun boğaz bölümüne gitmeli, gerekirse nefesi de kokuyorsa göğüs hastalıkları bölümüne gidip muayene olmalıdır. Bundan sonra yapılacak iş, endoskopi ve ultrasonografi yapılarak iç organlar tetkik edilir. Gerekirse bazı kan tetkikleri ve nefes ölçümleri de yapılarak, ağız kokusuna neden olan durumlar araştırılmalıdır” diye konuştu.

''SİGARA AĞZI KOKUTUR''

Ağız kokusunu tetikleyen besinler hakkında da bilgiler veren Prof. Göral, şöyle konuştu:

“Sözgelimi; soğan, sarımsak, baharatlı gıdalar, bazı peynirler, balık ve bazı asidik içecekler, kahve gibi gıdalar, düşük karbonhidratlı gıdalar nefeste keton kokusuna neden olabilir. Sigara da ağız kokusuna neden olan önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra ağız hijyeninin de önemi büyük, düzenli olarak veya dişlerini hiç fırçalamayanlarda, gıda maddelerinin ağız ve diş aralarında kalması sonucu, ağızda biriken bakteri ve gıda artıkları sonucu ağız kokusu kaçınılmazdır. Dişlerdeki çürükler, diş eti hastalıkları da ağız kokusuna neden olabilir.''

''SAĞLIK SORUNLARINIZ VARSA AMAN DİKKAT”

Prof. Göral, bazı sağlık problemlerinin de ağız kokusuyla bağlantılı olduğununun altını çizdi, ''Sinüzit, karaciğer enfeksiyonu, zatürre, bronşit, bronşiolit, bademcik enfeksiyonları, postnazal akıntı, şeker hastalığı, reflü hastalığı, laktoz intoleransı, diğer bazı mide hastalıkları, midede bulunan helikobacter pilori mikrobu, bazı böbrek ve karaciğer hastalıkları da bu duruma neden olabilir. Tükürük salgısının yeterli olmaması da ağız kuruluğuna neden olabilir. Tükürük bezi hastalıkları, bazı bağ doku hastalıkları, bazı ilaçlar ve ağızdan sık nefes alma, tükürük salgısının azalmasına neden olur. Ağız içinde enfeksiyona neden olan durumlarda da ağız kokusu kaçınılmazdır. Bunlara ek olarak bazı ilaçlar; antihistaminikler (kaşıntı giderici), bazı idrar söktürücü ilaçlar da yan etki olarak kötü ağız kokusuna neden olabilir. Sabah oluşan ağız kokusu ise birçok sağlıklı bireyde, karında biriken gazlardan ve dil sırtında üreyen bakterilerden kaynaklanabilir. Hamilelik döneminde de hormonal değişimler, yeterli sıvı alamama, yeme alışkanlığının değişmesi, bulantı ve kusma sonucu, kişide kötü ağız kokusu olabilir. Alkol kullanımı, aşırı dozda vitamin ilacı tüketimi de ağız kokusuna neden olabilir. Ağız kokusu, bazen psikolojik olup, hastanın duyduğu ancak yakınlarının duymadığı, kokunun olmadığı bir ağzı kokusu şeklinde de olabilir. Burunda tıkanıklık olanlarda, ağızdan sık nefes almaya bağlı da, kötü ağız kokusu oluşabilir'' şeklinde konuştu.

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