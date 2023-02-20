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Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisidir?

Ağız kokusu sadece bir temizlik göstergesi değil olası bir hastalığın habercisi de olabilir. Uzmanlar ağız kokusunun pek çok hastalığın belirtisi olabileceğini söylüyor. Peki, ağız kokusu nasıl gider? Ağız kokusunu gidermenin yolları neler?

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:07
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Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisidir?

Ağız kokusu neden olur? Ağız kokusu hangi hastalıkların habercisidir?
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Ağız kokusu çoğu zaman sanılanın aksine hastalık habercisi olabiliyor. Diş sorunlarından sindirim sistemi sorunlarına kadar pek çok hastalığın belirtisi ağız kokusudur. Peki, ağız kokusu nasıl gider? Ağız kokusunu gidermenin yolları neler?

Ağız kokusu problemi, boğaz ve diş sorunlarından kaynaklanabileceği gibi sindirim sistemindeki sorunlardan dolayı da ortaya çıkabiliyor. Akciğer ve böbrek hastalıklarının da ağız kokusuna yol açabildiğini belirten uzmanlar, mide ve sindirim sistemi rahatsızlıklarında çürük yumurta kokusu, böbrek rahatsızlığında ise amonyak benzeri koku oluştuğunu ifade ederek bunu gidermek için yapılabilecekleri sıraladı.

AĞIZ KOKUSU HANGİ HASTALIKLARIN HABERCİSİDİR?

- Helikobakter pilori dengesi bozulunca gastritler, ülserler ve şikâyetler ortaya çıkar. İlaç ve diyetle tedavi edilince iyileşir.

- Reflü hastalığını tetikleyen gıdalardan sonra oluşan şikayetler içinde ağız kokusu önemli bir yer tutar. Reflü de geğirmelerle daha fazla koku ortaya çıkar. Aynı zamanda kişide helikobakterde beraber olunca şikayetler daha da artar. İyi bir ilaç ve diyet tedavisiyle sorun çözülebilir, gerekli durumda ameliyat da yardımcı olur.

- Safra kesesi çalışma bozukluğu, taşları alınmış olması hazımsızlık ve ağız kokusu yapabilir.

- Mide sinirlerinde sorun nedeniyle boşalmasının çok yavaş olması nedeniyle gastroparezi yaşanıyorsa koku yapabilir. - Pilor stenozu, mide çıkış kapakçığında sorun ve daralma olmasıdır. En sık bebeklerde görülür. Kusma, dehidratasyon ve ağız kokusu olur.

- İrritabl bağırsak sendromu, bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayılarının çok artması ve büyümesi ağız kokusu yapabilir. Antibiyotik ve diyet tedavisi faydalı olur.

- İnce bağırsakların crohn, çölyak gibi bazı hastalıkları emilim bozukluğu yaparak ağız kokusuna neden olabilir.

- Sindirim sistemi iltihap ve parazit hastalıkları da (gigardiasis) geğirme ve ağız kokusu yapabilir.

AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILMALI?

- Mide asidini yükselten gıdalardan uzak durulmalı.

- Tüketilen su miktarına dikkat edilmeli.

- Probiyotik tüketilmeli.

- Mide ve sindirim sistemini dengeleyici ve rahatlatıcı bir diyet uygulanması ağız kokusu şikayetini rahatlatabilir veya geçirebilir ancak mutlaka tanı konulmalı ve ona yönelik tedavi yapılmalı.

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