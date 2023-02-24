Sarılık hastalığı nedir? Sarılık belirtileri nelerdir? Sarılık tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Sarılıkla ilgili detaylar

SARILIK HASTALIĞI NEDİR?

Sarılık aslında farklı nedenlerle ortaya çıkan bir tıbbi durum olsa da halk arasında Hepatit B hastalığına da sarılık denir. Hepatit B virüsü nedeniyle oluşan Hepatit B, kan ya da cinsel yolla bulaşabilen, karaciğerde harabiyete yol açan ve tedavi edilmediği takdirde karaciğer kanseri gibi ciddi sonuçlara neden olabilecek bir hastalıktır. Bu virüs bazı kişilerde hiçbir semptom vermeden senelerce taşınır. Taşıyıcı kişiler farkında olmadan hastalığı başkalarına bulaştırabilir.

SARILIK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde sarılık belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

Göz içi ve ciltte sarılık

Kaşıntı

Halsizlik/yorgunluk

Koyulaşan idrar

Açık renkli dışkı

Karın ağrısı

Kilo kaybı

Ateş

Sarılık

SARILIK TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sarılığa neden olan yüksek bilirubin seviyelerinin uygun tedaviyle düşürülmesi ve bilirubinin vücuttan uzaklaştırılması çok önemlidir. Çünkü yükselmiş bilirubin seviyeleri beyinde kalıcı hasara yol açabilir. Sarılık tedavisi altta yatan hastalığın türüne göre değişir. Sarılık için kullanılan neredeyse tüm tedavi yöntemleri sarılıktan ziyade altta yatan nedeni tedavi etmeye dayanır. Sarılık tedavisi için kullanılan yaygın tedavi yöntemlerinin bazıları şu şekilde sıralanabilir;

Hemolitik Sarılık Tedavisi: Hemolitik sarılık tedavisi, kansızlığa veya sağlıklı miktarda kırmızı kan hücrelerinin üretimini engelleyen diğer koşullar düzeltilerek gerçekleştirilir. Genel aneminin neden olduğu sarılık için, diyette demir desteğinin bulunması sarılık tedavisinde yardımcı olabilir. Orak hücreli anemi ve kırmızı kan hücrelerini etkileyen diğer genetik bozukluklar gibi diğer durumlarda, IV rehidrasyon ve kan transfüzyonu gibi diğer tedavi yöntemleri yapılmalıdır. Folik asit takviyesi ve dalak çıkarma ameliyatı, talasemi ve sferositoz gibi durumlardan kaynaklanan sarılığı tedavi etmek için kullanılan diğer hemolitik tedavi yöntemlerindendir. Sağlıklı miktarda kan üretiminin oldukça kısıtlı olduğu ciddi vakalarda, kemik iliği replasmanı gibi cerrahi işlemler yapılması gerekir.

Hepatosellüler Sarılık Tedavisi: Hepatosellüler sarılık, karaciğerdeki hasardan kaynaklandığından öncelikle hasarın kaynağı tedavi edilir. Enfeksiyonlardan kaynaklanan karaciğer hasarlarında, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için antiviral ilaçlar kullanılır ve iyileşme daha yavaş gözlemlenir. Hepatit gibi enfeksiyonlarda antiviral ilaçlar haricinde steroidler de kullanılır. Siroz nedeniyle oluşan karaciğer hasarı olan hastalar için doktorlar genellikle düşük protein diyeti verir ve hastanın alkolden tamamen uzak durmasını tavsiye eder. Beta bloker ve intravenöz antibiyotik de siroz tedavisinde kullanılır. Karaciğer kanseri de sarılık varlığının önde gelen nedenlerinden biridir, bu durumda yaygın kanser tedavi yöntemleri uygulanır. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçenekleri hastalığın ilerleyişine bağlı olarak tercih edilir. Ağır vakalarda, tedavi için hastanın karaciğer nakli olması gerekebilir.

Tıkanıklık Sarılığı Tedavisi: Tıkanıklıktan kaynaklanan sarılık vakaları, cerrahi yöntemler kullanılarak tedavi edilir. Safra kesesi taşı nedeniyle oluşan sarılık vakalarında, doktorlar hastaya safra kesesi taşı üretimini engelleyebilecek bir diyet değişikliği önerir. Safra taşlarının çözülmesini amaçlayan ilaçlar da tedaviyi daha etkili hale getirmek için kullanılır. Ağır vakalarda, safra kesesi taşlarının veya safra kesesinin tamamen değiştirilmesini sağlamak için ameliyat yapılır.