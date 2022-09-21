''Ben kimsenin ağız kokusunu çekemem'' diyorsanız ona bunları önerin

DİLİNİZİ DE FIRÇALAYIN

Bazı bireylerde genetik olarak dil üzerinde bulunan girinti ve çıkıntılar derin olabilyor. Böyle bir durumda dil üzerinde bulunan besin artıkları ağız kokusuna yol açıyor.

AĞIZ İÇİ PROTEZLERİNİ UYGUN KULLANIN

Ağız içerisindeki yumuşak dokular ile uyumlu olmayan ve yeterli cilaya sahip olmayan protezler besin birikimine ve diş etinde enfeksiyona sebep olabiliyor. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmış olmalı…

TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANMAYIN

Sigara kullanımı ağız içerisindeki tükürük akış hızını düşürüyor. Böyle bir durumda ağız içerisindeki bakterilerin çoğalması artıyor. Bakteriler ağız kokusuna yol açıyor.



ALKOL KULLANMAYIN

Alkol ağız kuruluğu yapacağından koku oluşmasını tetikler. Alkol vücut içerisinde reaksiyona girip ağız kokusuna neden olacak bileşenler oluşturur.

AĞIZ HİJYENİ UYGUN OLMALI

Dişlerimiz üzerinde biriken gıdalar temizlenmediğinde diş eti inflamasyonuna yol açar. Bu durum diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna yol açabilir. Düzenli fırçalama ağız kokusunun önlenmesinde çok önemli yer tutar.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ İHMAL ETMEYİN

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde kavite oluşturuyorlar. Bunlar üzerinde biriken besin artıkları şiddetli ağız kokusuna yol açabiliyor.

DİŞ TAŞLARINI TEMİZLETİN

Temizlenmeyen diş taşları ve üzerinde çoğalan bakteriler fena kokar.



HASTALIKLAR DA AĞIZ KOKUSU YAPAR

Diabet ağız içerisinde aseton konusunun oluşmasına neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar da ağız kokusuna yol açabilir.