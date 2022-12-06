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Dilinizde bu belirtiler varsa hastaneye başvurun. Kansere yakalanmış olabilirsiniz

Dildeki bazı belirtiler kanser belirtisi olabilir. İşte detaylar…

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 10:46
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Ağız kanseri belirtileri neler? Korunma yöntemleri nedir? Dilinizde bu belirtiler varsa hastaneye başvurun

Dilinizde bu belirtiler varsa hastaneye başvurun. Kansere yakalanmış olabilirsiniz
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Kanser türlerinin en tehlikelilerinden biri ağız kanseri olduğu biliniyor.

Habertürk’te yer alan bilgilerde Oral Health Foundation’dan alınan verilere göre, geçtiğimiz yıl 3000’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu da son 5 yıl içerisinde yüzde 20’lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Ölümcül sonuçlar doğurabilen ağız kanserinde erken teşhis büyük önem taşıyor.

AĞIZ KANSERİ BELİRTİLERİ

Peltek ya da boğuk ses,

Tekrarlayan kanamalı yaralar,

Sebepsiz diş kayıpları,

Yutma güçlüğü,

Boyunda şişlik, kitle,

Kulağa vuran ağrı,

Dili dışarı çıkaramamak,

Dilde uyuşma,

Ağız ve çene bölgesinde tanımlanamayan bir his,

Kulak çınlaması.

NASIL TEŞHİS EDİLİR

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi ağız kanserinde de erken teşhis hayati önem taşıyor. Hekim ağız kanseri teşhisi için muayenesinde, ağız bölgesinde şişlik görürse biyopsi yapabilir. Lokal ya da genel anestezi altında yapılan biyopside, doku parçası alınır ve mikroskop altında incelenerek kanserli bir hücre olup olmadığına bakılır.

Eğer biyopside kanser hücresi saptanırsa, diğer organlara yayılıp yayılmadığına bakmak için başka tetkikler yapılır. Tedavi planını ayarlayabilmek için; direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans görüntüleme gibi radyolojik tetkikler, endoskopik muayeneler ve laboratuvar tetkiklerine ihtiyaç duyulur.

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Ağız kanserinden korunabilmek ve yakalanma riskini azaltabilmek için;

Sigara ve alkol gibi maddelerden uzak durmalı,

Düzenli olarak diş doktoru kontrolüne gidilmeli,

Doktor muayeneleri aksatılmamalı,

Ağızda bulunan yaralar ciddiye alınmalı,

Ağız içerisinde yara oluşumunu destekleyecek protezleri tedavi ettirmek gerekir.

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