Ağrı’da dereye giren genç boğuldu

Ağrı’da serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki genç, boğuldu.

KAYNAK: İHA
Ağrı’da dereye giren genç boğuldu

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.00 sularında, Ağrı Merkeze Bağlı Egribelen köyünde meydana gelen olayda, köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren 18 yaşındaki Muhammed Söğüt isimli genç, girdiği suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

aw032473-02.jpgEkiplerin çalışması ile sudan çıkarılan genç, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw032473-03.jpgHastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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