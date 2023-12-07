Ağrılara ameliyatsız çözüm ortaya çıktı

Zonguldak’ta vatandaşlar kamburluk, duruş bozukluğu ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar fizyoterapistler tarafından tedavi ediliyor.

Vatandaşlar ağrılarından ameliyatsız şekilde kurtulma imkanı buluyor.

Fizyoterapistler; Zeynep Akdemir ve Ali Eren Yıldırım, kamburluk, duruş bozukluğu, bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt ağrıları, boyun düzleşmesi rahatsızlıklarına ameliyatsız çözümler sunabiliyor.

Fizyoterasiptler açtıkları merkezde fizik tedavide ameliyatsız çözümler sağladıklarını belirttiler.