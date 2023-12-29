Ağrıları geçiriyor. Kalbe kuvvet veriyor. İşte şifa deposu o ot

İnsanların sağlıklı yaşamak için doğal besinlere yönelme süresi sürüyor. Bu süreçte birçok bitkinin faydalarını keşfetme süreci sürüyor. Bu bitkilerden birinin de karabaş otu dikkat çekti.

Ağrıları geçiren kalbe kuvvet veren şifa deposu karabaş otu dikkat çekti.

AĞRI NEDİR?

Ağrı, kişinin günlük yaşamındaki faaliyet ve aktivitelerini kısıtlayan sıkıntı verici bir his olduğu bildirildi.

Genellikle, vücudunuzda yolunda gitmeyen bir şey olduğu konusunda sizi uyarmaya yaradığının altı çizildi.

KARABAŞ OTU NASIL KULLANILIR?

Karabaş otu, çay, parfüm ve daha pek çok şeyde kullanılan bir bitki olduğu vurgulandı. Karabaş otu yağı ise vücuda sürülerek ağrı kesici ve yatıştırıcı olarak işlev gördüğü ifade edildi. Bu yüzden karabaş otu yağı, masaj yağı olarak da isimlendirildiği bildirildi.

Karabaş otunun çiçekleri kaynatılarak reçel de yapılabileceği ifade edildi. Bu reçelin sağlığa faydalarının olduğu söylendi.

Karabaş otunun kuru veya taze çiçek ve yapraklarından elde edilen karabaş çayı, kaynar su ile demlendikten sonra içilebileceği vurgulandı.