Ağzına telefon sokulan dayı çark etti: AKP bize öyle bir kazık koydu ki çıkmaz kazık

Yapılan bir sokak röportajında ekonomi hakkında tartıştığı bir gence “Çıkar telefonunu” deyince çevredeki vatandaşların birisinin ağzına telefon sokması ile gündem olan vatandaş, yine bir sokak röportajında ortaya çıktı.

Kendine Muhabir adlı YouTube kanalının yaptığı sokak röportajında, AKP’ye oy verdiği için çok pişman olduğunu belirten şahıs, “Ben oyumu Tayyip’e verdim. Vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı” dedi.

Ülkenin gidişatı hakkında da hiç memnun olmadığını belirten vatandaş, AKP iktidarının tasarruf söylemlerine karşı, “Önce saray tasarruf yapsın” şeklinde konuştu.

Hükümetin sığınmacı politikasını da eleştiren vatandaş, Erdoğan’ın tek amacının da emeklileri köylerine yollayıp, sığınmacılara yer açılmasını olduğunu belirtti.

Röportajın metni şu şekilde:

“-Ne konuşacağız. Gidişat batık.

-Memnun değilsiniz yani?

-Hiç memnun değiliz. Bir ara memnunduk ama dini alet edindi. Bizi kandırdı yani. Başka bir şey yok. En son bizi öyle bir kazık koydu ki şimdi de çıkmaz bir kazık koydu yani.

-Yeni bir seçim atlattık abi biz. Siz oyunuzu kimden yana kullandınız?

-Ben oyumu Tayyip'e verdim. Vermez olaydım. Ellerim kırılsaydı

-Pişman mısınız?

-Çok pişmanım. Ya şu durumu niye pişman olmayacak bir durum mu şu? Ben şu anda belki diyebilirim ki Antalya'da benim kadar AK Parti'yi savunan benim kadar AK Partiliyi hiç kimseyi göremem.

Ama şu anda AK Parti AK Parti olarak değil. Tayyip Erdoğan olarak nefret ediyorum. Ağzımı telefon sokuldu benim. Yine de tırsmadım. Yine de milyonlarca kişinin karşısına çıktım. Yine de Tayyip dedim. Yine de AK Parti dedim.

Benim burada alnıma silah dayandı. AK Parti için ben bunları göze aldım. Ama AK Parti bize öyle bir kazık koydu ki, öyle bir kazık koydu ki. Çıkmayacak bir kazık yani. Kendinin oturduğu sarayın gideri günlük gideri on beş milyon.

Peki ben yedi bin beş yüz lira.. Nasıl geçineceğim? Ekonomi bozuk değil mi? Ne diyor bize? Tasarruf yapalım diyor. Tasarrufu biz değil. Tasarrufu önce saray yapsın. Milletvekillerinin altındaki arabayı alsın.

Düşeni kaldırsın ayağı. Tasarruf yapacaksa önce kendi sarayından kendi meclisten başlaması lazım. Neyle tasarruf yapacak emekli? Başımın altındaki altınları çıkaracak mısın?

Ekmek bulamıyorum ki ben başımın altına altını çıkarayım doları, euroyu çıkarayım. Ben AK Parti'ye gönül de verdim.

Belki defalarca, milyonlarca kişiyle de takıştım. Milyonlarca kişiyle kavga ettim. Ama boşmuş. Bugün bir seçim olsaydı tekrardan asla.

Bu adamın tek amacı var. Emekliler gitsin köyüne kentine. Sığınmacılara yer açılsın.

Sığınmacılardan ne bulduysa buldu bu.

Burada kendi vatandaşı sebil olsun, perişan olsun, gemi ekmek bulamasın. Sığınmacılara yer açılsın.

Benim kadar AK Parti bir taraftarı bu kadar AK Parti'den nefret ediyorsa, bir AK Parti bitmiştir yani. Bitmiştir.”