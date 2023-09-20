65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi. Telefonunu çıkar diyen amcalara kara haber

Halk otobüsü esnafının zor durumda diyen Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Genel Başkanı Kurtuluş Kara, "65 yaş üstü konusunda 15 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde alınacak karara uyacağız. Ama Ankara'da taşımayacağız" dedi.

65 yaş üstü ücretsiz taşımada sona gelindi. Telefonunu çıkar diyen amcalara kara haber

İHA'nın haberine göre, seçim zamanı sokak röportajlarında viral olan özellikle emekli AKP’li seçmenlerin ekonominin iyiye gittiğini ispat etmek için kullandığı “çıkar telefonunu” sözleri tekrar gündeme getirildi. İsmini söylemeyen bir vatandaş "65 yaş üstüne ulaşım paralı oluyor. 'Çıkar telefonunu diyen dayıların kulakları çınlasın. Sadaka gibi zamdan sonra toplu taşıma için alınan bu karar da onlara tuz biber olur. Biz dedik ama anlatamadık" diyerek hızlıca uzaklaştı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) ve Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, gelir desteği ödemelerinin yüzde 40’tan yüzde 70’e çıkarılması talebiyle Başkent İlçeler Terminali önünde basın açıklaması yaptı.

Halk otobüsü esnafının da katıldığı basın açıklamasında konuşan TÖHOB Genel Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile alınan gelir desteği ödemesinin yüzde 70’e çıkarılması kararının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilmesi durumunda perşembe gününden itibaren abonman kartlarını geçerli görmeyeceklerini ve 62 ila 64 yaş arasını ücretsiz taşımayacaklarını söyledi.

Günlük 300 ila 400 arasında ücretsiz yolcu taşıdıklarını belirten Kara, “15 lira ile çarptığınız zaman ortalama günlük 5 bin lira değerinde taşımacılık yapıyoruz. Biz Türkiye genelinde tüm kooperatif başkanlarımız ile Ankara’da bir toplantı yaptık. 15 Ekim itibarıyla eğer hükumetimizden herhangi bir destek olmazsa taşımayacağız diye karar aldık” dedi.

"ÜCRETSİZ TAŞIMAYACAĞIZ"

“Ben buradan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza şunu söylemek istiyorum” diye devam eden Kara, “İzmir’de bir yolcu maliyeti 41 lira, Ankara’da 29 buçuk lira. Biz bugün 15 liraya Ankara’da yolcu taşıyoruz. Aktarmayı hesaplarsak 11 liraya geliyor. Ücretsizleri, abonmanları hesaplarsak 7 liraya denk geliyor. Ankara ilçelerimiz de aynı şekilde. Eğer gelir destekleri ödenemezse Polatlı’dan Ankara’ya, Haymana’dan Ankara’ya, Elmadağ’dan Ankara’ya ücretsiz taşımacılık yapamayacağız. Bizim taşımacılık yapabilmemiz için yüzde 40 olan tam bilet fiyatlarımızın yüzde 70 olması lazım” ifadelerini kullandı.

KARARI UYGULARIZ

62-64 yaşın ücretsiz taşınması kuralının kanunla olmadığını iddia eden Kara, “22 kalem ücretsizlerimizden abonman, 62-64 yaş ve bazı ücretsizleri taşımayacağız. Gazi ve şehit aileleri, basın mensupları ve polis hariç taşımayacağız. Ancak 65 yaş üstü konusunda 15 Ekim itibarıyla Türkiye genelinde ne karar alınırsa ona uyacağız. Mansur Yavaş, geçtiğimiz hafta Büyükşehir AK Parti Grubu'nun verdiği önergeyi veto ederse perşembe günü sabah vatandaşlarımızın EGO otobüslerini tercih etmelerini rica ediyoruz. Esnaf olarak karar aldık, taşımayacağız. Kamuoyuna bunu duyuruyorum. Ücretsizlerin belirli kalemleri veto edilirse taşınmayacak” diye konuştu.

"KALICI ÇÖZÜM BULUN"

Ankara halkından özür dilediğini kaydeden Kara, “Bizi mazur görsünler. Ücretsiz taşımacılığın belirli bir kısmını yapamayacağız. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza, 4 grup başkanvekilimize sesleniyorum; bizim işimize acilen kalıcı bir çözüm bulun. Siyaset bizim üzerimizden yapılmasın. Biz sabah çöpçülerle kalkan, akşam bekçilerle yatan halk otobüsü esnafıyız” ifadelerini kullandı.

"BİR KERE ÖLELİM"

Halk otobüsü esnafının her şeyi göze aldığını söyleyen Kara, “İptal olacaksa iptal olsun, ceza yenecekse ceza yensin. Büyükşehir Belediyesi, biz taşımadığımız andan itibaren EGO araçlarını çoğaltacak ve ceza yazmaya başlayacak. Cezaları ödemekle bitiremiyoruz. Esnafımız ‘her gün ölmektense bir kere ölelim’ diyor. 15 Ekim’den itibaren Türkiye geneli halk otobüsü esnafı, ‘ücretsiz yolcu taşımacılığı yapmayacağız’ diyor” dedi.

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