Sığınmacı baba-oğul kadına işkence edip parmaklarını kesti

İktidarın olmayan sığınmacı politikası vatandaşın güvenliğini tehdit ediyor. Aynı evde yaşayan sığınmacıların kavgasında Afgan uyruklu bir şahıs kadına işkence ederek parmaklarını keserek babası ile olay yerinden kaçtı.

KAYNAK: İHA
Sığınmacı baba-oğul kadına işkence edip parmaklarını kesti

Bilecik’te sığınmacı baba ve oğul, tartışma yaşadıkları sığınmacı kadının parmaklarını kesti.

Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda; Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti.

Yaralanan kadın çığlık atarak çevreden yardım istedi.

2 PARMAĞINI KOPARDI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

BABASI İLE KAÇTILAR

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir saat sonra saklandıkları evde yakalandı.

Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olmadığı öğrenilen şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

İlgili Haberler
Suriyeli video çekip Türklere küfür etti. Tehditler savurdu
Ağzına telefon sokulan dayı çark etti: AKP bize öyle bir kazık koydu ki çıkmaz kazık
Kaçak göçmen kendini böyle savunmaya çalıştı "biz suriyeli değiliz"
Sokak röportajında konuşan İranlı kadın: ‘İran’dan kaçtım geldim burası da İran gibi oldu’
Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Uşak'ta korkutan yangın. Evde başlayan yangın saman deposuna sıçradı Güncel
Uşak'ta korkutan yangın. Evde başlayan yangın saman deposuna sıçradı
Rusya'nın liman saldırısına Romanya'dan tepki geldi Dünya
Rusya'nın liman saldırısına Romanya'dan tepki geldi
ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı Dünya
ABD Kongre binasında silahlı saldırgan alarmı
Akbelen'de katliam sürerken sıra Kazdağları'na geldi. Cengiz ağaç kesimine başladı Güncel
Akbelen'de katliam sürerken sıra Kazdağları'na geldi. Cengiz ağaç kesimine başladı
Kredi notu düşüren Fitch Ratings ile ABD yönetimi karşı karşıya geldi Dünya
Kredi notu düşüren Fitch Ratings ile ABD yönetimi karşı karşıya geldi
Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi Güncel
Seyir halindeki otomobil bir anda yanarak kullanılamaz hale geldi
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi Güncel
Eşini başkasıyla görünce şoföre saldırdı. 3 araç birbirine girdi