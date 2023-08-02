Sığınmacı baba-oğul kadına işkence edip parmaklarını kesti

Bilecik’te sığınmacı baba ve oğul, tartışma yaşadıkları sığınmacı kadının parmaklarını kesti.



Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda; Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının parmaklarını kesti.

Yaralanan kadın çığlık atarak çevreden yardım istedi.

2 PARMAĞINI KOPARDI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilirken yaralı kadına sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının 5 parmağında kesik olduğu, 2 parmağının ise kesilerek koptuğu öğrenildi.

BABASI İLE KAÇTILAR

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir saat sonra saklandıkları evde yakalandı.

Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olmadığı öğrenilen şahıslar emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesine sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.