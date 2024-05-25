Son sınıf öğrencilerinden öğretmenlerine unutulmaz mezuniyet hatırası

Mimar Sinan Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, mezuniyet töreninde öğretmenlerine unutulmayacak bir hatıra bıraktı. Öğrenciler, okulun 'en'lerini seçerek 'en yakışıklı, en güzel, en sakin, en hayvansever' gibi çeşitli kategorilerde öğretmenlerine taç taktı. Bu yaratıcı ve eğlenceli etkinlik, hem öğretmenler hem de öğrenciler için unutulmaz anılar yarattı.

Öğrenciler, öğretmenlerine olan sevgilerini ve takdirlerini bu özel törenle ifade ederken, öğretmenler de öğrencilerinin bu jesti karşısında duygusal anlar yaşadı. Her bir öğretmen, öğrencileri tarafından seçildiği kategoriye uygun olarak taçlandırıldı ve bu özel anlar fotoğraflarla, videoyla ölümsüzleştirildi.