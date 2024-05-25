Metallica konserinde "Master of Puppets" introsuna şimşek damgasını vurdu

Münih'te düzenlenen Metallica konserinde, unutulmaz bir an yaşandı. Efsanevi grubun "Master of Puppets" şarkısının introsu sırasında gökyüzünde çakan şimşek, izleyicilere büyüleyici bir görsel şölen sundu. Şimşeklerin çakmasıyla aydınlanan gökyüzü, sahnedeki ışık gösterisiyle birleşerek olağanüstü görüntüler oluşturdu.

Konser alanındaki binlerce hayran, bu etkileyici ana çığlık çığlığa tepki verdi. Şarkının güçlü riffleri ve çakan şimşeklerin birleşimi, atmosferi daha da elektriklendirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. O anlar, birçok kişinin telefon kameralarıyla kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.