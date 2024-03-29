Dolar zirveye ilerliyor. Güne böyle başladı

Büşra Kapan
Dolar zirveye ilerliyor. Güne böyle başladı
Dolar/TL haftanın son işlem gününde yükselişini sürdürüyor. Kur haftayı rekorla kapatmaya doğru ilerliyor.

Dolar/TL kurundaki yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası, Türk Lirası’ndaki kayıpları durduramıyor.

Dolar haftanın son işlem gününe 32,36 TL’den başladı. Düne 32,31 TL’den başlayan kur, her gün kuruş kuruş artarak rekora doğru koşuyor.

dolar29.jpgDolar/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde 31,74 – 32,42 aralığında yukarı doğru tırmanışın olduğu görülüyor.

Euro’da da görünüm aynı. Euro/TL haftanın son işlem gününe 34,98 seviyesinden başladı.

euro29.jpg

Dün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları erişi takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

İşsizlik maaşı başvuruları ise 210 bin ile azalış gösterdi. Bugün ABD piyasası Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olacak. Ancak piyasalar merakla bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisini merakla bekliyor. Bu veri enflasyonun göstergesi niteliğinde kabul ediliyor.

Yurtiçi tarafta da veri akışı bulunmadığından kurda daha zayıf görünüm yaşanabilir.

İlgili Haberler
Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti
Hocaların hocası Mahfi Eğilmez: Çok sert düşecek
Türkiye'nin en büyüğü iflasın pençesinde. Çalışanları batarsak korkusu sardı
Ah ah, 2021 yılından kalma bir benzin faturası. Keşke Nebati uydurma ekonomi politikaları uygulamasıydı
Son Haberler
Borsa seçim öncesi son iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa seçim öncesi son iş gününe yükselişle başladı
PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı Spor
PFDK'ya verilen talimat ortaya çıktı
Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti Ekonomi
Altında yeni rekor geldi. Piyasalar o saate kitlenmişti
Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Korkak bezirgan ne kadar eder ne zarar atasözünün anlamı nedir?
İşte regl kanamasını artırarak aybaşı dönemini kolaylaştıran ot Şifalı Bitkiler
İşte regl kanamasını artırarak aybaşı dönemini kolaylaştıran ot
Öğrencilere oy engeli. Üniversiteler seçimi unuttu Gündem
Öğrencilere oy engeli. Üniversiteler seçimi unuttu
Komşuda deprem Dünya
Komşuda deprem