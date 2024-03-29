Dolar zirveye ilerliyor. Güne böyle başladı

Dolar/TL kurundaki yükseliş ivmesi hız kesmeden devam ediyor. Merkez Bankası, Türk Lirası’ndaki kayıpları durduramıyor.

Dolar haftanın son işlem gününe 32,36 TL’den başladı. Düne 32,31 TL’den başlayan kur, her gün kuruş kuruş artarak rekora doğru koşuyor.

Dolar/TL’nin 4 saatlik grafiği incelendiğinde 31,74 – 32,42 aralığında yukarı doğru tırmanışın olduğu görülüyor.

Euro’da da görünüm aynı. Euro/TL haftanın son işlem gününe 34,98 seviyesinden başladı.

Dün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları erişi takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

İşsizlik maaşı başvuruları ise 210 bin ile azalış gösterdi. Bugün ABD piyasası Kutsal Cuma nedeniyle kapalı olacak. Ancak piyasalar merakla bugün açıklanacak olan kişisel tüketim harcamaları verisini merakla bekliyor. Bu veri enflasyonun göstergesi niteliğinde kabul ediliyor.

Yurtiçi tarafta da veri akışı bulunmadığından kurda daha zayıf görünüm yaşanabilir.