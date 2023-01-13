Burhan Çaçan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. ''Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz''

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan Florya'da evinde hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü isimler Çaçan'ın ardından üzüntülerini dile getirdiler...
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OZAN ORHONBenim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.
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LATİF DOĞANTürk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.
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SAFİYE SOYMANAy ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Hay Allah çok da gençti...
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UMUT AKYÜREKÇok değerli bir ses çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin ailesine sabırlar diliyorum.
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ASLI HÜNELİnanmıyorum çok ama çok üzüldüm.
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PINAR DİLŞEKERAllah rahmet eylesin müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.
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ÇİĞDEM TUNÇÇok üzüldüm Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun. Sabır diliyorum tüm ailesine ve tüm sevenlerine.