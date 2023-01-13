Burhan Çaçan'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. ''Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz''

OZAN ORHONBenim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.