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Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan 62 yaşında hayatını kaybetti. Çaçan'ın evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:41
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Burhan Çaçan hayatını kaybetti

Burhan Çaçan hayatını kaybetti
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Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti.62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR

1960 Ağrı doğumlu Burhan Çaçan, 1978 yılında TRT Erzurum Radyosunun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. Sefa Geldin, Ben Yarime Neler Alayım, İpek Mendil, Memik Oğlan, Ayaz Geceler, Yağ Yağmur ve Vurun Dalgalar isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.

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N.A
12.01.2023 15:57
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. ülkemiz bir değerli sanatçısını daha kaybetti.  
 
Maçkalı
12.01.2023 15:55
Bir sanatadamı gibi yaşadı. Kimsenin adamı olduğunu duymadı, kimsenin sarayına eyvallah etmedi veya duymadık. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar.  
 
Gariban vatandaş
12.01.2023 15:49
Niçin öldü sorusunun cevabını yazmak bu kadar mı zor.  
 
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