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Ahlatlı öğrencilerden "10 Kasım" koreografisi

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 84’nci yıl dönümü nedeniyle hazırladıkları özel bir koreografi ile andılar.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:31
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Ahlatlı öğrencilerden 10 Kasım'a özel koreografi

Ahlatlı öğrencilerden ''10 Kasım'' koreografisi
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10 Kasım 1938’de Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yuman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında saygı ve minnet, özlemle anılıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki öğrenciler, Atatürk’ün vefatının 84’nci yıl dönümü münasebetiyle özel bir koreografi hazırladı.

Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ortaokulunda öğrenim gören 275 öğrenci, hazırladıkları özel bir koreografi ile Ulu Önder Atatürk'ü andı. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde yapılan koreografi de saat ve Atatürk'ün ölüm yılı olan 1938 tarihini oluşturan öğrenciler, Atatürk'ü vefatının 84’nci yıl dönümünde andı.

Öğrenciler oluşturdukları saat koreografisinde akrep, yelkovan ve saniye figürleri oluşturarak Ulu Önder Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05 şeklini oluşurdu. Öğrenciler daha sonra oluşturdukları 1938 yılındaki 8 rakamını da sonsuzluk işaretine dönüştürerek Atatürk'ün sonsuza dek hatırlayacakları mesajını verdiler. Koreografi sonunda okul bahçesindeki bayrak yarıya indirilerek Atatürk'e saygı duruşunda bulunuldu. Havadan dron ile görüntülenen koreografi izleyenlere duygulu anlar yaşattı.


(Kaynak: İHA)

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