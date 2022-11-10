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  • Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı

Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla hazırlanan Atatürk posteri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına ters asıldı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve ilgili personellere görevden el çektirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 03:01
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında Atatürk'ün resmini ters astılar. Görevden alındılar

Atatürk'ün resmini ters astılar. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyorlardı
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasına ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' dolayısıyla hazırlanan Atatürk posterinin ters asılması sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ATATÜRK POSTERİ TERS ASILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konu hakkında, "Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada 09/11/2022 Çarşamba günü bir takım sosyal medya hesaplarında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasına Atatürk Posterinin ters olarak asıldığına dair görseller paylaşılmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 84. senei devriyesinde 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle 09/11/2022 Çarşamba Günü saat 15.30'da kurum binasına Türk bayrağı ile Atatürk posteri asılmıştır" açıklamasında bulundu.

"BİR ANLIK HATA"

Atatürk posterinin bir anlık hata sonucu ters asıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Görevli personel tarafından Türk bayrağı ve Atatürk posterinin asılması esnasında posterin ters olarak asıldığı fark edilerek hemen gerekli düzeltme yapılmıştır. Görevli personelin bir anlık hatası ile ortaya çıkan bu durum bina dışından bir vatandaş tarafından fotoğraflanarak bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

"GÖREVDEN ALINDI"

Açıklama şu sözlerle devam etti:

"Muğla eğitim camiası olarak sosyal medyada böyle bir konu ile karşı karşıya kalmış olmanın derin üzüntüsünü paylaşmakla birlikte Atatürk'ün manevi ruhuna yönelik yapılacak hiçbir yanlış hareketi ve uygulamayı kabul etmediğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Olayda ihmal ve kusuru olan görevli personellere yönelik gerekli inceleme ve soruşturma derhal başlatılmış olup olayda ihmali bulunanlar görevden el çektirilmiştir."

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Levent sevik
10.11.2022 08:55
Küfür etmek bile ziyan demektir.  
 
Aydın aktaş
10.11.2022 08:43
Kanı bozuklar  
 
Dış güçler düşmanı
10.11.2022 08:39
Asana değil astırana bak.Herşey planlı ve programlı.Bunlar Yunan kalıntıları,vatan hainleri ama az kaldı sıra onlara da gelecek.  
 
TÜM YORUMLAR (24)
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