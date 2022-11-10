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CHP’den 10 Kasım videosu: Yolun yolumuzdur

CHP Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü videosunu "Gayretimizde, umutlarımızda, ilhamımızda "O" var. Yolun yolumuzdur" ifadeleriyle paylaştı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 01:49
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CHP’den 10 Kasım videosu: Yolun yolumuzdur

CHP’den 10 Kasım videosu: Yolun yolumuzdur
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CHP Gençlik Kolları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

CHP'nin videosu, “Gayretimizde, umutlarımızda, ilhamımızda “O” var. Yolun yolumuzdur” mesajıyla paylaşıldı.

Videoda, “İki Mustafa Kemal var. Biri hep aramızda yaşıyor. Biri kalbimizde yaşıyor” ifadelerine yer verildi.

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