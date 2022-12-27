Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahlatlıbel’deki görüşmesi sona erdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Ankara Ahlatlıbel'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü...

Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Tesisleri’nde yemekte buluşan iki lider, hem Altılı Masa’nın yol haritasını hem de 5 Ocak'ta yapılacak yeni zirveyi ele aldı.

Görüşmede, Altılı Masa'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı için zamanlama konusu da görüşüldü. Ayrıca, görüşmeyle “Altılı Masa dağılır mı, liderler arasında gerginlik mi var?” söylemlerine de nokta konulmasının hedeflendiği aktarıldı.

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