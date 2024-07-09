Galatasaray'da ayrılık zamanı. Okan Buruk kararını verdi

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Galatasaray'da ayrılık zamanı. Okan Buruk kararını verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yeni sezonda kadroda düşünmediği isimleri belirledi.

Galatasaray, Avusturya’daki kampında geniş bir oyuncu grubuyla antrenman yapacak. Teknik direktör Okan Buruk, takımdan ayrılacak veya kalacak oyuncuların büyük bir kısmına karar verecek.

Sarı kırmızılıların kadrosunda 16 yabancı oyuncu bulunuyor. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda kadroda en fazla 12 yabancı futbolcuya izin veriyor.

Bu nedenle Galatasaray, yapmayı planladığı transferleri de göz önünde bulundurarak bu sayıyı 12’nin altına çekmek zorunda.

Mathias Ross, Sergio Oliviera ve Alexandru Cicaldau gibi isimler yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Ayrıca Sarı kırmızılılar, Tete ve Yusuf Demir’i kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

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