Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması: Amatör kümede bile vermiyorlar

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde verilen penaltıya tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı tweette Çakar "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine edeyim! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" dedi.

Bir sonraki paylaşımında ise "MHK başkanı Lale Orta’ya yakışan bu gece de VAR odasını basıp penaltı ile ilgili farklı görüntüler var mı? diye soruşturmalıdır!" dedi.

Çakar'ın yaptığı paylaşım dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.