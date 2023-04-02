2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması: Amatör kümede bile vermiyorlar

Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması: Amatör kümede bile vermiyorlar

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, derbide verilen penaltıya sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 21:38
Takip Et

Ahmet Çakar derbi hakkında konuştu

Ahmet Çakar'dan penaltı açıklaması: Amatör kümede bile vermiyorlar
+
Aa
-

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinde verilen penaltıya tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaştığı tweette Çakar "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine edeyim! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" dedi.

Bir sonraki paylaşımında ise "MHK başkanı Lale Orta’ya yakışan bu gece de VAR odasını basıp penaltı ile ilgili farklı görüntüler var mı? diye soruşturmalıdır!" dedi.

Çakar'ın yaptığı paylaşım dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
3
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Prof. Dr. Sözbilir o fay hattını işaret etti. 178 yıldır stres biriktiriyor
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
5
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
6
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
7
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Akıl almaz kaza! Duran arabadaki 4 kişiyi yaraladı
﻿Akıl almaz kaza! Duran arabadaki 4 kişiyi yaraladı
﻿Akıl almaz kaza! Duran arabadaki 4 kişiyi yaraladı
﻿Chelsea Graham Potter ile yollarını ayırdı
﻿Chelsea Graham Potter ile yollarını ayırdı
﻿Chelsea Graham Potter ile yollarını ayırdı
﻿3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü 
﻿3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü 
﻿3 katlı binada çıkan yangın söndürüldü 
﻿Çifte vatandaşlar sandık başına gitti   
﻿Çifte vatandaşlar sandık başına gitti   
﻿Çifte vatandaşlar sandık başına gitti   
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.