Ahmet Çakar 'Galatasaray maçının hakemi görevden alınmalıdır' diyerek skandalı açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR’da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.

Ahmet Çakar ise bunun hakkında konuştu.

Çakar'ın açıklamaları şu şekilde;

-TFF daimi genel kurul üyesi olarak TFF ye ihtaren bildiriyorum. VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşinin iddiaları vahim olup, başta Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve bazı VAR hakemlerinin sahte sağlık raporu ile maçlara çıktıkları bahisle hepsinin açığı alınmaları gerekmektedir. Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Alper Ulusoy, derhal görevden alınmalı ve bir başka hakem görevlendirmelidir.

NE OLMUŞTU?

Hakan Ceylan'ın boşanma davası açtığı eşi Leyla Ceylan, çarpıcı iddialar ortaya atmış ve gündemi bir hayli karıştırmıştı. Leyla Ceylan, Hakan Ceylan ve iki hakemin FIFA'ya eski tarihli sahte rapor sunduklarını öne sürmüştü.

Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan, "FIFA, liste için Türkiye'den 3 hakem ismi istiyor. Sonra FIFA'ya VAR hakemi, video hakemi gönderiyorum diye 3 isim veriliyor. Türkiye'nin kontenjanı 3 kişi. Şimdi bu isimler verildikten sonra FIFA'nın verdiği tarihler arasında gönderilen hakem listesindeki isimlerin sağlık kurulu raporu almasını istiyor. Ancak isimleri verilen hakemler bu tarihi kaçırıyor. Bu hakemler arasında Hakan Ceylan da var. Bütün hakemlerin atamasını yapan, Ali Koç'un 'İzmirli bir grup var, terör estiriyorlar' dediği grupta Tolga Özkalfa var. Ondan sonra Tolga Özkalfa'yla Alper Ulusoy konuşuyor. Ulusoy da VAR hakemlerinin en kıdemlisi. İkinci sırada da eşim Hakan geliyor. Hakan diyor ki; 'Alper bizi FIFA yapacaklar.' O da 'Sağlık raporu şeyimizi kaçırdık' diyor. Hakan da, 'Sen sus' diyor. Bunlar sağlık raporlarının hepsini başvuru tarihi geçtikten sonra eski tarihli alıyor. Ali Koç zaten bu isimleri vermişti. Koray Gençerler'in adını veriyor. Hakan'ın adını veriyor, bir de Alper'in adını veriyor. Hepsi doğru." demişti.