Ahmet Çakar'dan Bayern Münih maçı hakemine beklenmedik sözler

Ahmet Çakar, Bayern Münih maçının ardından Galatasaraylı taraftarları kızdıracak sözler söyledi.

Deplasmanda Alman temsilcisine 2-1 mağlup olan Sarı - Kırmızılılar bu sonucun ardından 2. yenilgisini alarak 4 puanla 3. sıraya geriledi. Bayern Münih ise 12 puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

TARTIŞMALI KARARLAR

Karşılaşmada birçok tartışmalı karar veren maçın hakemi Antonio Nobre'ye Galatasaray taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Maçın ardından yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri ise Galatasaray taraftarlarını küplere bindirdi.

Verdiği tartışmaları kararlara rağmen Ahmet Çakar'dan tam not alan Nobre'ye tepkiler bu sözlerin ardından daha da arttı. Çakar, "Maçın hakemini kutluyorum. Çok iyi maç yönetti" dedi.