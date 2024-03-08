Ahmet Çakar Galatasaray'ı uyardı: Eyvah eyvah

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı öncesi çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çakar, Galatasaray'ın Avrupa'da bu sezon başarılı olamadığını belirterek, "Ama çok da başarısız oldu denilemez. Elemeleri geçip gruplara kaldılar ve 35 milyon euroluk satış yaptılar. En azından elle tutulur bir şey elde edildi" dedi.

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'la oynadığı her maçın zorlu geçtiğini de hatırlatan Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray açısından Beşiktaş derbisinden daha zorlu bir maç olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan maç ve geçmişteki karşılaşmalar buna emsal. Eğer Galatasaray puan kaybeder veya yenilirse eyvah eyvah. Fenerbahçe, Avrupa'daki galibiyetiyle üstüne Pendikspor'u mağlup eder ve psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçer."