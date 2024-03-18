Ahmet Çakar: Halil Umut Meler'in ihaneti. Fenerbahçe'ye hediye etti

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra hakem Halil Umut Meler'i eleştirdi.

Çakar, yazısında "Meşaleler, yabancı cisimler sahaya yağdı ve tüm Fenerbahçe bir anda sindi. Önce kaleci Livakovic'in hatasıyla gelen bir frikik golü, ardından da Djiku'nun acemice yaptığı bir penaltı ile maç birden eşitlendi. Seyirci görevini yapmış gibi 2-2'den sonra sahaya hiçbir şey atmadı. Halil Umut Meler adlı sözde hakem, aynı şartlarda maçı devam ettirdi" ifadelerini kullandı.

Batshuayi'nin attığı golle Fenerbahçe'yi ipten aldığını vurgulayan Çakar, şöyle devam etti:

"Maçtan sonra yaşananları hepimiz gördük. Bu önce ülke federasyonunun basiretsizliği, sonra da hakem Meler'in futbola ihanetidir. Üstelik Fenerbahçe'nin galibiyet golünden önce de Oosterwolde'nin yaptığı faulü görmeyerek bu sefer de maçı Fenerbahçe'ye hediye etti."