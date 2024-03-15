Ahmet Hakan’dan Ankara’yı karıştıran Babacan ile Davutoğlu iddiası! Tarih verdi: Erdoğan’la görüşecekler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla ilgili Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.