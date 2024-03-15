Ahmet Hakan’dan Ankara’yı karıştıran Babacan ile Davutoğlu iddiası! Tarih verdi: Erdoğan’la görüşecekler

Kaynak: Hürriyet
Ahmet Hakan’dan Ankara’yı karıştıran Babacan ile Davutoğlu iddiası! Tarih verdi: Erdoğan’la görüşecekler
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla ilgili Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kalan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’dan siyaset dünyasını karıştıracak bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Hakan “Milletin asabını bozan fotoğraflar” başlıklı yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yerel seçimlerden sonra ne yapacağını yazdı.

Ahmet Hakan, Babacan ve Davutoğlu’nun seçimlerden sonra Erdoğan’la yakınlaşacağını iddia etti.

İşte o yazısından ilgili kısım:

“Kendilerine başka işler bakacaklar. Anılarını yazmaya başlayacaklar. Kilit dükkanlarını gezecekler. Dernekleşme atılımı yapacaklar. Gerçeklerle biraz daha yüzleşecekler. Milletvekillerinin dağılmasını izleyecekler. ‘Yaşandı bitti saygısızca’ şarkısını söyleyecekler. Erdoğan’a yanaşma denemesi yapacaklar.”

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